Son Dakika Haberleri: Bursa 5. Hamsi ve Kültür Festivali
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Bursa 5. Hamsi ve Kültür Festivali

7 saat önce

Bursa'da, Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Bursa 5. Hamsi ve Kültür Festivali kapsamında pişirilen 2 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

Bursa 5. Hamsi ve Kültür Festivali, System.String[]

Bursa'da, Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Bursa 5. Hamsi ve Kültür Festivali kapsamında pişirilen 2 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki dernek binasının önünde düzenlenen festivalde, ekmek arası yaklaşık 2 ton hamsi dağıtılırken, vatandaşlar sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Dernek başkanı Hızır Ofluoğlu, yaptığı açıklamada, Bursa'da birlik, beraberliği ve kardeşliği artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Festivali geleneksel hale getirdiklerini dile getiren Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla her yıl dağıttığımız hamsi miktarını artırıyoruz. Bu yıl 2 ton hamsi dağıtıyoruz. Gelecek yıl daha geniş bir alanda daha fazla hamsi dağıtmayı hedefliyoruz. 'Hamsi ve Horon Festivali' adıyla başlattığımız etkinliğimizi, ülkemizde yaşanan elim olaylara gösterdiğimiz hassasiyetle, yönetim kurulu kararıyla 'Hamsi ve Kültür Festivali'ne çevirdik. Ücretsiz çay ikramlarımız da var."

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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