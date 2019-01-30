Son Dakika Haberleri: Bursa 5 Kişinin Genç Çifte Saldırısı Kameraya Yansıdı

Bursa 5 Kişinin Genç Çifte Saldırısı Kameraya Yansıdı

14 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz 5 kişi, iddia göre, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya laf attı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz 5 kişi, iddia göre, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya laf attı. Çıkan tartışma çevreden yetişenler tarafından yatıştırılırken, saldırganlar, daha sonra çay içmek için kafeye giren çifte çıkışta saldırdı. 5 şüpheli, B.A.'nın erkek arkadaşını tekme tokat dövdü. Erkek arkadaşını korumak isteyen genç kız da tekmelere maruz kaldı.

Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 5 kişi laf attı. Genç çift ile 5 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Genç çift daha sonra çay içmek için bir kafeye girdi, onları bekleyen 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şüpheliler bir anda gence saldırınca ortalık karıştı. Tekme tokat saldıran şüpheliler genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan genç kız da tekmelere maruz kaldı. Kafe çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Adı açıklanmayan gencin vücudunda kırıklar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:07 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Genç, Güncel
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