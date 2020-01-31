Bursa 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı - Son Dakika

Bursa 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı

7 saat önce

5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışan Bayraktar Alemdar'a (87) hafif ticari araç çarptı.

5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışan Bayraktar Alemdar'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Alemdar, tedavi altına alındı.

Bursa- Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde olan Metin T. (22) idaresindeki 34 UN 5238 plakalı hafif ticari araç, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan karşı tarafa geçmek isteyen Bayraktar Alemdar'a çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, yardımına sürücü ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alemdar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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