Son Dakika Haberleri: Bursa 6 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza

Bursa 6 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza

1 saat önce

Bursa'da aşırı süratli olduğu öğrenilen bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen araca çarparak kontrolden çıktı.

Bursa'da aşırı süratli olduğu öğrenilen bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen araca çarparak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada bir ticari dolmuş arkasındaki otomobilin üstüne çıktığı görüldü. Kaza sabaha karşı merkez Yıldırım İlçesi Beyazıt Caddesinde meydana geldi. 16 KB 680 plakalı otomobili ile aşırı süratlı şekilde ilerleyen 20 yaşındaki Batuhan Kazancı, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen 48 yaşındaki Mahmut Yılmaz idaresindeki 16 KOD 55 plakalı otomobile çarptı. Kazada kontrolden çıkan Kazancı kontrolündeki otomobil 16 D 0265 plakalı ticari dolmuşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki dolmuş, arkasında park halinde bulunan 16 RE 861 plakalı otomobilin üstüne çıktı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:07 Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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