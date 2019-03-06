Bursa 65'lik 'Ninja Burhan' Tecrübelerini Gençlerle Paylaşıyor

Bursa
'da modern Japon
sanatlarından biri olan Aikido ile 20 yıldır uğraşan Burhan Mocu, açmış olduğu spor salonunda tecrübelerini gençlerle paylaşıyor. Uzakdoğu
sporlarıyla ilgilenmesi sebebiyle öğrencilerinin kendisine 'Ninja Burhan' yakıştırması yaptığını belirten Mocu, Aikido'nun bir tutku haline geldiğini belirterek, Aikido'nun yüzde 90'ı felsefedir. Felsefesini aldıktan sonra bu yoldan çıkacak bir kişi sanmıyorum dedi.
Uzun yıllar çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Burhan Mocu (65), Aikido'ya merak sardı. Çocukları sayesinde spor yapmaya başladığını belirten Mocu, sprola başlayan kariyerine usta olarak devam etmek isteyince spor salonu açtı. Yaklaşık 20 yıldır Aikido'yla ilgilenen Mocu, çeşitli yaş gruplarına Aikido dersleri veriyor. Alt yaş sınırını 7, üst yaşa ise sınır belirlemediklerini söyleyen Mocu, daha çok genç yetiştirmek istediğini ve hepsinin birer Aikidocu olmasını istediğini belirtti.
Aikido hakkında kısa bilgiler aktaran Burhan Mocu, Aikido aslında bir savaş sanatıdır. Savaşta kullanlan teknikler, bunlardan ayıklanarak modern hale getirilip insanlara sunulmuştur. Çalışmalarımızı ikili gruplar halinde yapıyoruz. İkili çalışırkende savaşın ne kadar kötü olduğunu anlamak için bunları deneyerek öğreniyoruz. Aikido aslında bir savaş sanatı ama biz savaşmamak için bunu yapıyoruz dedi.
'FELSEFESİNİ ANLAYAN SPORU BIRAKAMAZ'
Aikido'nun genç kuşaklar üzerindeki etkisini anlatan Mocu, Çocuk gruplarına özgüveni öğretir. Kavga etmemeyi öğretir. Saldırgan olmazlar. Disiplin alırlar. Doğu sporlarında ilk önce disiplini öğrenirler. Daha sonra beden eğitilmeye başlar. Bedensel ollarak da eğitmeye başladıktan sonra biz onu yola salarız ve o yolda kendisi yürümeye başlar.Çocuklarım sayesinde spora başladım. Önceden Judo yapıyordum. Bir hocamın tavsiyesi üzerine Aikido'ya başladım. 1999 yılından beri bu sporla uğraşıyorum. Aikido müsabakası olmayan bir sanat.müsabakası etik değil çünkü sporculardan biri sakatlanabilir. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bazı kişiler Aikio'nun vahşi bir spor olduğunu düşünüyorlar ama öyle değil. Aikido'nun yüzde 90'ı felsefedir. Felsefesini aldıktan sonra bu yoldan çıkacak bir kişi sanmıyorum ifadelerini kullandı.
'SİNİRLERİM ALINMIŞ GİBİ'
Sporun kendisini rahatlattığını dile getiren Mocu, Birbirleriyle savaştıkları için savaşmamayı öğreniyorlar. Savaşın ne kadar kötü, acı olduğunu algııyorlar. Savaşmadan, bakışlarımızla, duruşlarımızla, anlatımlarımızla karşımızdaki kişiyi ikna ederek savşmadan galip gelmeyi düşünüyoruz. Aikidoyla ilk tanıştığımda çok komik geldi. O zamanlar hiç birşeyini bilmiyodum. Felsefesini dahi bilmiyodum. İçine girince yavaş yavaş hoşuma gitmeye başladı. Kendimi sinirlerim alınmış gibi hissediyorum. Bu da beni rahatlatıyordiye konuştu.
DOSTLUK İÇERİSİNDE
Karakterine uygun olduğu için böyle bir por dalına yöneldiğini söyleyen genç sprocu İsmail Demirhan Demir (16) ise, 2012 yılının ortalarına doğru başladım. Babam Polis memuru. Onlara gösterilen eğitim sonucunda hoşuna giden bir spor olduğu için ben de yöneltti. Benim de karakterime uygun olduğu için bu spora başladım. Spor yaparken belli bir disiplin içerisinde keyfi almasının bilen bir kulübüz. Aile ortamı içerisinde sporumuzu gerçekleştiriyoruz. Diğer tarz sporlarda genellikle müsabaka olduğundan dolayı sporcular birbirlerine arkadaşlıktan veya dostluktan çok düşman olarak görüyor. Bir sonraki turnuvada onu rakip olarak görecek. Dostluk içerisinde bir spor değil de daha çok kavgaya yönelik, düşmanlık barındıran, biraz kine de dayalı çalışmalar da olur. O yüzden biz Aikido da daha çok sevgimizle, saygımızla devam ediyoruz şeklinde konuştu.