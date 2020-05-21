BURSA 65 yaş ve üstü vatandaşlar, terminalde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar, terminalde yoğunluk oluşturdu

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Ramazan Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü vatandaşlara seyahat izni vermesinin ardından yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 22 Mart 2020 tarihinden bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda sabah saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Ramazan Bayramı öncesi, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayarak seyahat izni alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firması sahipleri ise yolcu kapmak için birbirleriyle yarıştı.

'DÖRT GÖZLE BUGÜNÜ BEKLİYORDUM'

İzinle birlikte memleketine gideceğini söyleyen Şerafettin Arslan, "Seyahat izni aldık ve memleketim Kahramanmaraş'a gideceğim. Buraya misafir olarak gelmiştim ve dönememiştim. Bu izinle birlikte döneceğim. Dört gözle bugünü bekledim" dedi.