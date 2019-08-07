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BURSA 700 yıllık Osmanlı köyünde 'macun' kültürünü yaşatıyor

2 saat önce

700 yıllık Osmanlı köyünde 'macun' kültürünü yaşatıyorBursa'da yaşayan Muhammet Yeşilbaş, bir zamanlar maniler söylenip sokak sokak gezilerek satılan ve şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş sokak macunu geleneğini, 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık'ta sürdürüyor.

700 yıllık Osmanlı köyünde 'macun' kültürünü yaşatıyor
Bursa'da yaşayan Muhammet Yeşilbaş, bir zamanlar maniler söylenip sokak sokak gezilerek satılan ve şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş sokak macunu geleneğini, 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık'ta sürdürüyor.
Bursa'nın UNESCO mirası 700 yıllık tarihi Cumalıkızık köyünde yaşayan Muhammet Yeşilbaş, Osmanlı döneminden itibaren sokaklarda popüler olan fakat son zamanlarda unutulmaya başlanmış olan sokak macunu satıyor. Bu geleneği devam ettiren Yeşilbaş'ı gören yerli ve yabancı turistler ise macuna ilgi gösteriyor. Cumalıkızık'ın Osmanlı köyü olması sebebiyle hanedan kıyafetleri ile mizansel küçük oyunlarla macun tezgahının başında oyunlar yapan Yeşilbaş, müşterilerini eğlendirerek satış yapıyor. Tezgahının insanların çok fazla ilgisini çektiğini belirten Yeşilbaş, Osmanlı köyü olması sebebiyle bu işle uğraşıyorum. Osmanlı macunu 400 yıllık bir geçmişi olan, Osmanlı padişahlarının ilaç anlamında yaptırdığı, ramazan şenliklerinde nostaljik olarak sunulmaya başlandığı bir yiyecek. Biz de burada Osmanlı macununun olmasını düşündük. İnsanlar ilgi alaka gösteriyor. Gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor dedi.
'GÖÇLE BERABER MAHALLELERDEKİ ESKİ CANLILIK KALMADI'
Eskiden mahallelerde, köylerde yapılan etkinliklerde macun satıcılarının başrolde olduğunu söyleyen Yeşilbaş, Mahallelerde farklı etkinlikler ortaya çıkıyordu. İnsanların da köylerden, mahallelerden şehirlere göç etmesiyle birlikte mahallelerde bu canlılık kalmadı. Bunu yapan insanların bir çoğu da vefat etti. Bu iş o yüzden biraz zayıfladı. Şimdilerde yine insanların ilgisini çekiyoruz. Köyümüz 700 yıllık tarihi bir köy. İnsanlar geliyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Köyün içerisinde böyle Osmanlı kültürüyle iştikal olması onların ilgisini çekiyor. Bizler yaptığımız işten memnunuz. Gelenler de memnun ayrılıyor. Macun olarak nar, limon, çilek, elma, kaymak var. Mevsimine göre değişik aromalar da yapabiliyoruz dedi.
Cumalıkızık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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