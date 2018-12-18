Son Dakika Haberleri: Bursa 9 İlde 109 Kişi Dolandıran Şahıs, Kaymakamlık Binasında İntihara Kalkıştı

Bursa 9 İlde 109 Kişi Dolandıran Şahıs, Kaymakamlık Binasında İntihara Kalkıştı

2 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde Kaymakamlığın terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A. (35), 2 saat süren ikna çabasıyla indirildi.

Bursa 9 İlde 109 Kişi Dolandıran Şahıs, Kaymakamlık Binasında İntihara Kalkıştı, System.String[]
Bursa'nın Kestel ilçesinde Kaymakamlığın terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A. (35), 2 saat süren ikna çabasıyla indirildi. Kendisini simitçi olarak tanıtan ve devletin kendisine bakmadığından şikayet eden İbrahim A.'nın, 109 farklı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu öğrenildi. Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde Kaymakamlık binasına gelen İbrahim A. (35), yetkililere simitçi olduğunu ve devletin kendisine bakmadığını, borçlarını olduğunu söyledi. Yetkililerin, sıraya girip dilekçe doldurmasını istemesıyle deliye dönen İbrahim A., Kaymakamlık binasının terasına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Vatandaşlar ve kaymakamlık çalışanları durumu polisi itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın altına minder açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. İbrahim A., Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 saat sonra ikna edilelerek indirildi. İbrahim A.'nın 9 farklı şehirde, 109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu ve simitçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar, intihara kalkışan İbrahim A.'yı görüntülemek için birbirilye yarıştı. Onlarca kişi, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntülemeye çalışırken polis ekipleri, meraklı vatandaşları uzaklaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:54 Kaynak: DHA

Kestel, Kaymakamlık, Bursa, 3. Sayfa
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