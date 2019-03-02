Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor
'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada N'Dinga'nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan'dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1 47. dakikada Saivet'in sağ kanattan ortaladığı topa yakın mesafeden Yusuf'un kafa vuruşu üstten auta çıktı. 55. dakikada Saivet'in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Shehu'nun şutu üstten dışarıya gitti. 57. sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf'un Douglas tarafından düşürülmesinin ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 59. dakikada Sakho'nun kalecinin soluna gönderdiği penaltı vuruşunu Tolgahan çeldi. 62. dakikada Shehu'nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho'ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1 75. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla direğin üzerinden auta çıktı 89. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N'Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2 90+7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2
KÜNYE
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Mete Kalkavan
xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık
xx Bursaspor: Okan Kocuk
xx, Barış Yardımcı
xx (Allano Lima
dk. 74 xx), Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara
xxx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet
xxx (Umut Nayir dk. 90 ?), Yusuf Erdoğan
xxx (Latovlevici dk. 82 ?), Diafra Sakho
xx Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
DG Sivasspor: Tolgahan Acar
xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr x, David Braz x (Fatih
Aksoy dk. 68 x), Ziya Erdal
x, Delvin N'Dinga xxx, Hakan Arslan
x, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş
x (Özer Hurmacı
dk. 64 xx), Emre Kılınç
xx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt
dk. 13 xx) Yedekler: Ali Şaşal
Vural, Uğur Çiftçi
, Paul Papp
, Gabriel Torje
, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20), Henri Saivet (dk. 62), Aytaç Kara (dk. 90+7) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6), Delvin N'Dinga (dk. 89) (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Aytaç Kara, Umut Meraş, Allano Lima (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)
(Ahmet Faruk
Çabuk/İHA)