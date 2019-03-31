Bursa 90'lık Ali Dede Sedye Yardımıyla Oy Kullandı

90'lık Ali dede sedye yardımıyla oy kullandı Bursa
'da 90 yaşındaki Ali Çalışkanlar, 31 Mart Mahalli İdareler seçimindeki oyunu sedye yardımıyla kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı ambulansla oy kullanmaya giden Çalışkanlar, Herkesin vazifesini yapması lazım. Bizde onu yapmaya çalıştık dedi.
Bursa'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde engelli ve yatalak durumda olan hastaların oy kullanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 180 personel, 60'tan fazla hasta nakil ambulansı ile oy kullanma işlemi sona erene kadar görev yapacak.
Verilen hizmet kapsamında merkez Yıldırım
ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Ali Çalışkanlar, evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Namık Kemal
İmamhatip Ortaokuluna getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil aracıyla Namık Kemal İmamhatip Ortaokuluna getirişen Çalışkanlar, oyunu 1148 numaralı sandıkta sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye üzerinde kullandı. Herkesin kendi oyuna sahip çıkması gerektiğini belirten Çalışkanlar, Allah hayırlısını versin. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesin vazifesini yapması lazım. Bizde onu yapmaya çalıştık. Oyumu kullanmaya ambulansla geldim dedi.