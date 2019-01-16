Son Dakika Haberleri: Bursa 93 Seçmenli Köye 6 Muhtar Adayı

Bursa 93 Seçmenli Köye 6 Muhtar Adayı

51 dakika önce

93 seçmenli köye 6 muhtar adayıBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Olukman mahallesinde 5 haneye bir muhtar adayı düşüyor.

Bursa 93 Seçmenli Köye 6 Muhtar Adayı, System.String[]
93 seçmenli köye 6 muhtar adayı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Olukman mahallesinde 5 haneye bir muhtar adayı düşüyor. 6 muhtar adayının yarışacağı seçimlerde adayların hepsi birbiriyle akraba. 93 seçmenin bulunduğu mahalle de her bir muhtara 15'er seçmen düşüyor.

2 dönemden bu yana muhtarlık görevini sürdüren Hasan Doğru'nun karşısına bu seçimde akrabaları olan 5 muhtar adayı daha rakip olarak çıktı. 6 adayın birbiriyle akraba olduğu mahallede sadece 93 seçmen bulunuyor. Muhtar adayları Hasan Doğru, Emin Mutlu, Yıldıray Mutlu, Seyfettin Tetik, Ramiz Duman ve Mustafa Koltuklu, birbiriyle akraba.

Mevcut muhtar ve muhtar adayı Hasan Doğru, '1900'lü yıllardan bu yana mahallemiz var. Nüfusumuz git gide azaldı. 32 hane var. 93 seçmenimiz var. 6 muhtar adayımız var. 5'i de can ciğer akrabam olur. Kardeşçe yarışırız, halk kimi seçerse seçer. 15 seçmene bir muhtar adayı düşüyor. Demokratik bir seçim olacak. Kazanan tebrik edilir. Seçmenler de şaşırıyorlar. 2009 yılından bu yana görev yapıyorum. Köyümüzün sorunları var tabi. Gölet projemiz yarım kaldı, o sorunun çözülmesini istiyoruz' dedi.

DHA BARIŞTIRDI

Diğer muhtar adayı Emin Mutlu ise, 'Dayıma bir süre önce kızdığım ve tartıştığım için bu seçimlerde muhtar adayı oldum. Demokratik bir seçim olmasını istiyoruz. 30 hanelik bir köyde 6 muhtar adayının olması çok saçma. 93 seçmen var. Muhtarlığı dayım güzel yapıyor. Dayımın işi gücü yok, bu görevi yapabilir, devam ettirebilir.' Dedi. Mevcut Muhtar Hasan Doğru'nun el uzatarak 'barışalım' demesine kayıtsız kalmayan Emin Mutlu, dayısı Muhtar Hasan Doğru ile barışıp, helalleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Hasan Doğru, İnegöl, Bursa, Güncel
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