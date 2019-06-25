BURSA Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu oldu
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Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu olduBursa'nın Karacabey İlçesi'nde Canbalı Deresi'nde aç kalan yılanlar oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:01 Kaynak: DHA
Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu oldu Bursa
'nın Karacabey
İlçesi'nde Canbalı Deresi'nde aç kalan yılanlar oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı. Canbalı Deresi'nde balık avına çıkan amatör balıkçıların kabusu haline gelen su yılanları, oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı. Hobi olarak kıyı balıkçılığı yapan bazı vatandaşlar, bugüne kadar daha önce hiç bu tür yılan istilası ile karşılaşmadıklarını dile getirdiler.
Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde bulunan Canbalı Deresinde, aç kalan su yılanları, amatör balıkçılıkla uğraşan balıkçılara zor anlar yaşattı. Oltalarını suya atan balıkçılar balık takılan kancaların yılanla birlikte geldiğini, balık sepetine de yılanların girerek saldırdığını söyledi. Olta balıkçıları, Dere kenarlarına gelen su yılanları o kadar çok ki ne keyif yapabiliyoruz ne de balık tutabiliyoruz. Çimenlere oturmaktan bile çekiniyoruz. Yılanlar ya tuttuğumuz balıklara geliyor ya da kıyıya aldığımız balıklara saldırıyorlar. Aynı sokaktaki kediler gibi olmuşlar. Biz oltaya balık vurmasını beklerken, onlar yakınlarımıza gelerek hareketlerimizi takip ediyorlar ifadelerini kullandılar.
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