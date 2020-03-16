BURSA Adem amcanın 'dostu' leylek, 24 saat kamera ile izlenebilecek - Son Dakika

Adem amcanın 'dostu' leylek, 24 saat kamera ile izlenebilecek

Bursa'da, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan ve 9'uncu yılda da kente dönen 'Yaren' isimli leylek, yuvasına kurulacak kamera sistemiyle hayvanseverler tarafından 24 saat izlenebilecek.

Uluabat Gölü kenarındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan Adem Yılmaz ile 'Yaren' adını verdiği leylek arasındaki bağ bu yıl da devam etti. Baharın gelişini müjdeleyen leylekler, aynı zamanda Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nin üyesi olan Eskikaraağaç Mahallesi'ne geldi. İlgi ile beklenen Yaren leylek de yuvasına döndü. Göçten geldiği günün sabahında, ağını atmak için göle açılan balıkçı Adem Yılmaz'ın yıllardır olduğu gibi bir kez daha kayığına konan Yaren leylek, görenlere duygulu anlar yaşattı. Adem Yılmaz'ın elleriyle beslediği leyleğin gelişi ise bölge halkında büyük sevinç yarattı.

YUVAYA KAMERA SİSTEMİ YERLEŞTİRİLDİ

Karacabey Belediyesi, Yaren leyleği hayvanseverlerle buluşturmak için yuvasına kamera sistemi kuracak. Yaren Leyleğin eşiyle birlikte olan birlikteliği ve gün içerisindeki yaşantısı, Karacabey Belediyesi'nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde kamera sistemi ile 24 saat takip edilebilecek.

Hayvanseverlerden gelen talep üzerine böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "8 yıldan beri Yaren isimli leylek, Adem amcamızın misafiri oluyor. Onunla birlikte ava çıkıyorlar. Adem Amca kendi elleriyle yaren leyleği besliyor. Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. 8 yıldan sonra bu yıl da leylek tekrar gelecek mi diye düşündük. Bütün hayvanseverlerin merakı buydu. Bir hafta sabırsızlıkla bekledik. Ümitsizliğe kapıldık, ama yuvaları temizlendikten sonra Yaren leylek geldi. Başta Adem Amca olmak üzere tüm hayvanseverleri sevince boğdu. Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesini sosyal medyadan takip eden binlerce vatandaşımız var. Biz de onlardan gelen istek üzerine Yaren leyleğin eşiyle birlikte konakladığı yuvasına, 24 saat içerisinde onların faaliyetlerini izleyebilecek ve hayvanseverlere izletebilecek şekilde bir kamera sistemini Karacabey Belediyesi olarak kuruyoruz. Yaren leylek, eşiyle beraber 24 saat yuvada hal ve hareketleri, konaklamaları ve oradaki yaşamı izleyicilerin gündeminde olacak. Biz de bunları vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

'YAREN'E DAHA YAKIN OLACAĞIZ'

Adem Yılmaz ise kurulacak kamera sistemiyle Yaren Leyleğe daha yakın olacağını belirterek, "8 yıldan beri her yıl 6 ay Yaren leylekle beraberdik. Bu sene 9'uncu yılımız oldu. Şükürler olsun, eşiyle beraber bu yıl tekrar geldi. Sürekli balığa çıkıyoruz. Yemliyorum. Onu bu şekilde besliyorum. Bir hafta geç geldiği için biraz tedirgin olduk, ama geldiği için şu an çok mutluyum. Şimdi Yaren leylek kamera sistemi ile izlenecek. Hal ve hareketlerini, yavrularını büyütmesini canlı olarak izleyeceğiz. Yaren leyleğe daha yakın olacağız. Benim için çok güzel bir şey" diye konuştu.