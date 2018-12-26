Bursa Adliye Çıkışı Kavga

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 çocuk annesi Çiğdem Alparslan'ı cezaevinden çıktığı izinde öldüren Mehmet Hani Alparslan'ın davası görülürken, ölen kadının yakınları sanığa saldırdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 çocuk annesi Çiğdem Alparslan'ı cezaevinden çıktığı izinde öldüren Mehmet Hani Alparslan'ın davası görülürken, ölen kadının yakınları sanığa saldırdı. Emniyet güçleri olayları duruşma salonunda biber gazı kullanarak yatıştırırken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gemlik'te 3 çocuk annesi Çiğdem Alparslan'ı cezaevinden çıktığı izin sonrası 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hani Alparslan'ın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yumruklar konuştu. Ölen kadının ağabey, sanığa yumruklarla saldırırken, duruşma salonunda bulunan ölen kadının yakınları da sanığa saldırıda bulundu. Duruşma salonundaki güvenlik güçlerinin tüm müdahaleleri yetersiz kalınca ek kuvvet çağrıldı. 10 dakika boyunca süren gerginlik salonda biber gazının kullanılmasıyla birlikte güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri ölen kadının yakınları arasından 5 kişiyi gözaltına aldı.



Olay esnasında gerginliği yatıştırmak isteyen görevli memurlar da ölen kadının yakınları tarafından tartaklandı. Adliyenin giriş kapısında ise kırıldığı gözlemlendi.



Sanık akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk edildi. Duruşma ise Mart ayına ertelendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı

Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu