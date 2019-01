Bursa Adliyesi'nde Hakim ve Savcılar Kan Bağışında Bulundu

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Barosu öncülüğünde 'kan bağışı' kampanyası düzenlendi. Adliye Sarayı'nda, hakim ve savcıların yanı sıra çok sayıda personel, avukat, polis ve vatandaşın katıldığı kampanyada 9 saatte 66 kök hücresi numunesi ile 49 ünite kan alımı gerçekleşti.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Barosu ile ortaklaşa, Türk Kızılayı 'nın ' Anne , baba, oğul, kan herkesin her zaman ihtiyacı' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde düzenlenen kan bağışına adli çalışanlar büyük ilgi gösterdi. Bursa Adalet Sarayı giriş salonunda düzenlenen kampanyaya, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Gökhan Şen, Nusret Esat Özel ve Salih Şengöz ile çok sayıda hakim, savcı, personel, avukat, polis ve vatandaş katıldı. Kan bağışının önemine vurgu yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bundan dolayı yapılacak her kan bağışı, bir canı kurtarabilmek için önem taşıyor. Bağışta bulunan arkadaşlarımıza, personelimize ve bu programda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bursa Kızılay Şubesi'nde görevli doktor ve hemşirelerin Adliye Sarayı girişinde kurduğu sedyeler üzerinde yapılan kan bağışı, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kızılay yetkilisi, "66 kök hücresi numunesi ve 49 ünite kan alımını gerçekleştirdik. İlginin büyük olması bizleri mutlu etti" dedi.- Bursa