Bursa Adliyesi'nde kurulan pusuya ve arbedeye 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Adliyesi'nde kurulan pusuya ve arbedeye 4 tutuklama - Son Dakika

Bursa Adliyesi'nde kurulan pusuya ve arbedeye 4 tutuklama

6 saat önce

BURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz'un (39) yargılandığı dava sonrası çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan 3 kişi 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, cinayet sanığına diş fırçalarına bantladığı jiletlerle pusu kurduğu ortaya çıkan Baran Ö.

Bursa Adliyesi'nde kurulan pusuya ve arbedeye 4 tutuklama, System.String[]

BURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz'un (39) yargılandığı dava sonrası çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan 3 kişi 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, cinayet sanığına diş fırçalarına bantladığı jiletlerle pusu kurduğu ortaya çıkan Baran Ö. (19) ise 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bursa Adliye Sarayı'nda yaşanan olay şöyle gelişti; Sinan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ömer Dokuz duruşmada savunma yaptı. Ancak savunma sırasında Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Tansiyonun artması üzerine polis, taraf yakınlarını duruşma salonundan çıkarttı. Bu kez de gerginlik adliye koridorlarına taştı.

Tarafların yakınları kavgaya başladı. Olaya müdahale etmek isteyen polise de maktulün yakınları güçlük çıkardı. Grup, biber gazı kullanılarak adliye binasından çıkarıldı.

Olayların ardından Ayetullah Ö. (19), Sedat Ö. (18), Serhat A. (25) ve S.O. (17) gözaltına alındı. Cezaevinden gelen park halindeki ring araçlarının yanında gizlenmeyen çalışan ve diş fırçasına bağladığı jiletlerle cinayet sanığına pusu kuran Baran Ö. (19) ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaların ardından 5 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Baran Ö., 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'POLİS OKULUNA GİTMEK İSTİYORUM'

Arbede sırasında polislere karşı direnen Ayetullah Ö., Sedat Ö. ve Serhat A. ise, Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ayetullah Ö. savunmasında, "Mahkeme bitimi avukatımız dışarıya çıkın dedi. Biz dışarıya çıkarken arbede yaşandı. Polislere yapmayın dedik. Polisler yanlış anladı. Merdivenden yuvarlandım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Polis okuluna gitmek istiyorum. Polise el kaldıracak bir insan değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sedat Ö. ve Serhat A. da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Ayetullah Ö., Sedat Ö. ve Serhat A.'yı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklarken, yaşı 18'den küçük olan S.O. ise Bursa Çocuk Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı
Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:20:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Adliyesi'nde kurulan pusuya ve arbedeye 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]