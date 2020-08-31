Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga - Son Dakika

Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga
Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavgaBURSA'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı'yı (25) tabancayla vurarak yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın'ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince tahliyesine karar verildi.
Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga
BURSA'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı'yı (25) tabancayla vurarak yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın'ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı'nın yakınları ile Aydın'ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları ise anbean kaydedildi.
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