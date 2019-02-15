Bursa Adliyesi Önünde "Adalet Nöbeti"
1 saat önce
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasıyla yargılandığı davada, sanıklara destek olmak amacıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başlatılan "Adalet Nöbeti" etkinliği Bursa'da yapıldı.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasıyla yargılandığı davada, sanıklara destek olmak amacıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi
'nde başlatılan "Adalet Nöbeti" etkinliği Bursa
'da yapıldı.
Adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, avukatlara yönelik saldırılara değindi.
Avukatların saldırıya uğramasını olağan karşılayanların, bir hak ihlali ile karşılaştıklarında yine avukatlar aracılığıyla temsil edileceklerini belirten Altun, "Gelinen noktada avukatlık mesleğine yönelmiş sistematik bir saldırının vaki olduğunu görmemek mümkün değildir." dedi. CHP
İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
ile Ankara
Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da değerlendirmelerde bulunduğu etkinlikte katılımcılara "Adalet Nöbeti"nin ocak-şubat aylarına ilişkin raporu dağıtıldı.
Basın açıklamasına, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Asude Şenol
ile Antalya
, Aydın
, İzmir
, Kocaeli
ve Yalova
baro başkanları, Mersin
, Diyarbakır
ve Van
barolarının başkan vekillerinin yanı sıra İstanbul Barosundan 30 avukat katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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