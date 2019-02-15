Son Dakika Haberleri: Bursa Adliyesi Önünde "Adalet Nöbeti"

Bursa Adliyesi Önünde "Adalet Nöbeti"

1 saat önce

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasıyla yargılandığı davada, sanıklara destek olmak amacıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başlatılan "Adalet Nöbeti" etkinliği Bursa'da yapıldı.

Bursa Adliyesi Önünde
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasıyla yargılandığı davada, sanıklara destek olmak amacıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başlatılan "Adalet Nöbeti" etkinliği Bursa'da yapıldı.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, avukatlara yönelik saldırılara değindi.

Avukatların saldırıya uğramasını olağan karşılayanların, bir hak ihlali ile karşılaştıklarında yine avukatlar aracılığıyla temsil edileceklerini belirten Altun, "Gelinen noktada avukatlık mesleğine yönelmiş sistematik bir saldırının vaki olduğunu görmemek mümkün değildir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da değerlendirmelerde bulunduğu etkinlikte katılımcılara "Adalet Nöbeti"nin ocak-şubat aylarına ilişkin raporu dağıtıldı.

Basın açıklamasına, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Asude Şenol ile Antalya, Aydın, İzmir, Kocaeli ve Yalova baro başkanları, Mersin, Diyarbakır ve Van barolarının başkan vekillerinin yanı sıra İstanbul Barosundan 30 avukat katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

Çağlayan Adliyesi, İstanbul, Bursa, Güncel
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