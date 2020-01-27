Bursa Adliyesinde, hükümlü ve tutuklarının yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Adliyesinde, hükümlü ve tutuklarının yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı - Son Dakika

Bursa Adliyesinde, hükümlü ve tutuklarının yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı

6 saat önce

Bursa Adliyesinde, hükümlü ve tutukluların el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Bursa Adliyesinde, hükümlü ve tutuklarının yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı, System.String[]

Bursa Adliyesinde, hükümlü ve tutukluların el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Fuaye alanında oluşturulan serginin açılışında konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, hükümlü ve tutukluların mesleki gelişmelerine önem verdiklerini belirtti.

Onların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Şen, "Hükümlülerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Cezaevi idarelerine, müdürlerimize ve hükümlülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun da bu yıl hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el emeği ürünleri üçüncü defa sergilediklerini aktardı.

Açılışa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, başsavcı vekilleri Hasan Yalçın, Mehmet Ayaz, Hakan Demirci ile Bursa adliyesinde görevli hakim ve savcılar katıldı.

Sergide Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerindeki hükümlülerin yaptığı el emeği ürünler satışa sunuldu.

Sergi, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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