Adliyenin girişindeki salonda hakim, savcı ve adliye personeli tarafından hazırlatılan aşure, vatandaşlara ve çalışanlara ikram edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa Adliyesinde aşure ikram edildi - Son Dakika

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