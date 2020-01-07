Bursa AFAD'dan ANDA'ya arama kurtarma eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa AFAD'dan ANDA'ya arama kurtarma eğitimi - Son Dakika

Bursa AFAD'dan ANDA'ya arama kurtarma eğitimi

7 saat önce

Bursa AFAD ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK'larının müdahale birimlerinde görev alan personel eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Bursa AFAD'dan ANDA'ya arama kurtarma eğitimi, System.String[]

Bursa AFAD ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK'larının müdahale birimlerinde görev alan personel eğitimlerine aralıksız devam ediyor.


Kurulduğu günden beri eğitimlerine ara vermeden devam eden ANDA Arama Kurtarma ekibi, hafta sonunda iki gün süren arama kurtarma eğitimi aldı. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlülüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde temel afet bilincinin yanında Bursa AFAD Birlik Müdürlüğü enkaz alanında kurtarma ekibinin kuruluşu, enkaz bilgisi, bina triyaji, enkazda durum muhakemesi, enkaza güvenli yaklaşım, enkazda çalışma gibi konularda eğitim verildi. - BURSA

Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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