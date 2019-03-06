Son Dakika Haberleri: Bursa Afad'dan Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

Bursa Afad'dan Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

25 dakika önce

Bursa AFAD İl Müdürlüğü'nün arama kurtarma malzemeleri sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bursa Afad'dan Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi, System.String[]
Bursa AFAD İl Müdürlüğü'nün arama kurtarma malzemeleri sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afetler konusunda hizmet veren STK ve ekiplerin katılımıyla Kent Meydanı'nda "arama kurtarma malzemeleri sergisi" açıldı. İl AFAD Müdürü Vekili Yalçın Mumcu ve Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy stantları gezerek ekiplerden bilgi aldı. Çok sayıda okuldan öğrencilerin de ziyaret ettiği sergi Bursa halkının ilgisi ile karşılandı. Sergi alanındaki stantlarda bulunan malzemeleri inceleyen vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin kullandıkları malzemeleri yakından tanıma fırsatına sahip oldu.

Sergiye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, UMKE, Trac Bursa Şubesi, Kızılay Bursa Şubesi, Bursa JAK, Bursa OSB İtfaiyesi, Anda Kardeşe Vefa, Akut Bursa, Bakut, Bursa İHH, Gemlik MAG-DER, Bursa Sisad, Nak, Asilçelik, Bosch, Bursagaz, Tofaş, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, BUSKİ arama kurtarma ekipleri katıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:19 Kaynak: İHA

AFAD, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı 6 Mart 2019, Balık Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Afad'dan Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]