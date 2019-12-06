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Bursa afad ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı
6 saat önce
BURSA AFAD ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
BURSA AFAD ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı
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