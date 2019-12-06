Son Dakika Haberleri: Bursa afad ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı
Son Dakika Güncel Bursa afad ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı - Son Dakika

Bursa afad ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı

6 saat önce

BURSA AFAD ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı.

BURSA AFAD ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı

Bursa afad ekipleri, kayıp dağcıları kurtarma çalışmalarını kameraya anlattı

AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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