Son Dakika Haberleri: Bursa ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi
Son Dakika Güncel Bursa ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

Bursa ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

1 saat önce

Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdiBURSA'da, ağabeyi Suat Atılgan (31) ile tartışan Hasan Atılgan (28), önce evdeki eşyaları 4'üncü kattan attı, ardından evi ateşe verdi.

Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

BURSA'da, ağabeyi Suat Atılgan (31) ile tartışan Hasan Atılgan (28), önce evdeki eşyaları 4'üncü kattan attı, ardından evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Ağabeyi Suat Atılgan ile bilinmeyen nedenle tartışan Hasan Atılgan, evdeki eşyaları 4'üncü kattan attıktan sonra evi ateşe verdi. Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasibe S.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Yağmalama başladı, ünlüler evlerini terk etti Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 02:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]