Son Dakika Haberleri: Bursa Ağabeyini Öldüren Zanlı Kaza ile Oldu Dedi

Bursa Ağabeyini Öldüren Zanlı Kaza ile Oldu Dedi

14 dakika önce

Bursa'da tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan Münir Salır, hayatını kaybetti.

Bursa'da tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan Münir Salır, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Mümün Salır, emniyetteki ifadesinde kaza ile olduğunu belirtti. Olay dün sabah saatlerinde Merkez Osmangazi İlçesi Alacahırka Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Münir Salır (48), sabah saatlerinde kardeşi Mümün Salır'ın (41) evine giderek tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Mümün Salır, abisi Münir Salır'ı, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı. Münir Salır kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri Salır'ı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Münir Salır, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mümün Salır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA İLE OLDU

Gözaltına alınan Mümün Salır, verdiği ifadesinde ağabeyinin alkollü şekilde evine gittiğini belirterek, Yengemle tartışmaya başlamışlar. Yengem benden yardım istedi. Bende ağabeyimi alt kattaki daireme çağırdım. Uzun süre sakinleştirmeye başladım. Bu sırada mutfakta aramızda arbede oldu. Ağabeyimin elinde bıçak vardı. Yere düşünce bıçak saplandı. Kaza ile oldu. Pişmanım dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mümün Salır, bu sabah adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:16 Kaynak: DHA

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