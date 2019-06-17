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BURSA Ağaç, aracın üzerine devrildi

34 dakika önce

Ağaç, aracın üzerine devrildiBursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ağaç, aracın üzerine devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya sokakta meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücü İbrahim Bayrak, aracını sokağa park edip işyerine girdi. O sırada yağışa dayanamayan ağaç 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Ağaç Belediye ekiplerince testere ile kesilerek kaldırıldı.
BURSA Ağaç, aracın üzerine devrildi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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