BURSA Ağaç, aracın üzerine devrildi
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Ağaç, aracın üzerine devrildiBursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi, araçta maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
Ağaç, aracın üzerine devrildi Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay Mahmudiye
Mahallesi 6. Mobilya sokakta meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücü İbrahim Bayrak, aracını sokağa park edip işyerine girdi. O sırada yağışa dayanamayan ağaç 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Ağaç Belediye ekiplerince testere ile kesilerek kaldırıldı.
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