BURSA AĞAÇTA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
2 saat önce
Bursa'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Osmangazi
ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi
Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
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