Son Dakika Haberleri: BURSA AĞAÇTA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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BURSA AĞAÇTA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

2 saat önce

Bursa'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
BURSA AĞAÇTA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Osmangazi, İtfaiye, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
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