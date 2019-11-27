BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu

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