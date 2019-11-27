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Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım...
6 saat önce
BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu
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