Son Dakika Haberleri: Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım...
Son Dakika Güncel Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım... - Son Dakika

Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım...

6 saat önce

BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu.

BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu

Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım...

Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
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