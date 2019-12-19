Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında AA Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin'den bilgi alan Yılmaz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yılmaz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", spor kategorisinde ise yine Ali Atmaca'nın "Hello brother" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Tüm fotoğrafları başarılı bulduğunu belirten Yılmaz, eser sahiplerini tebrik etti.