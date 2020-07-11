Bursa AK Parti'nin hedefi 500 bin üyeye ulaşmak - Son Dakika

Bursa AK Parti'nin hedefi 500 bin üyeye ulaşmak

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, genel merkezin "her yıl 1 milyon yeni üye" hedefi doğrultusunda yeni üye çalışmalarına başladı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, genel merkezin "her yıl 1 milyon yeni üye" hedefi doğrultusunda yeni üye çalışmalarına başladı. Bursa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı başlatılan yeni üye kampanyasında 2023 yılına kadar 500 bin üye sayısına ulaşılması hedefleniyor.

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İl Başkanı Ayhan Salman öncülüğünde başlatılan yeni üye kampanyasında, Bursalılara AK Parti saflarına iltihak etme çağrısı yapıldı. Halen 345 bin faal üyesi bulunan AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yıldönümüne denk gelen 2023 yılı için 500 bin üye hedefi belirledi. Yeni üye çalışmaları çerçevesinde internet teknolojisinden azami şekilde yararlanmayı planlayan AK Parti İl Başkanlığı,'www.akuyelikbursa.com' adresli dijital platform oluşturdu. Buna göre partiye üye olmak isteyenler, belirlenen internet adresi üzerinden online üyelik başvurusu yapabilecek. Ön başvurusu alınan vatandaşlar, bulundukları adrese göre AK Parti İlçe başkanlıkları aracılığı ile partiye resmi üye olarak kaydedilecekler.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yeni üye kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, Bursalıları partisine davet etti. Parti teşkilatlarının, hem siyasal katılım, hem güçlü parti kalabilme açısından büyük önem taşıdığını belirten Salman, AK Parti Bursa teşkilatı olarak mümkün olduğunca çok vatandaşı partilerine katmak istediklerini açıkladı. Güçlü bir parti teşkilatının, bulunduğu ile hizmet ve yatırım gelmesinde çok daha etkili olacağını vurgulayan Başkan Salman, Bursa'ya, ülkeye hizmet etmek isteyenleri ak Parti davasına katılmaya ve partiye üye olmaya çağırdı.

"AK Parti olarak Bursa'nın geleceğine dair hayallerimiz ve hedeflerimiz var" diyen Başkan Ayhan Salman, gelecek kuşaklara daha güzel bir Bursa, daha güzel bir Türkiye bırakmak istediklerini dile getirdi. Bursa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvendiğini ifade eden Salman, Bursalılara şöyle seslendi:

"Biliyoruz ki Bursa büyürse Türkiye büyür. Yıllardır sürdürdüğümüz AK davamız için, 2023 hedeflerimiz için, Bursa yeni projeler üretiyor, yeni yatırımlara yöneliyor. Bu dava; Hakk'ın rızasına, milletimizin duasına talip olmaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz. Ailesinde veya çevresinde partimize üyeliği bulunmayan herkesi partimize katılmaya davet ediyoruz. 'Bu davada ben de varım' demenin en somut şekli, partiye üye olmaktır." - BURSA

Ayhan Salman, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

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