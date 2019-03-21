Son Dakika Haberleri: Bursa Akıllı Kavşaklarla Trafik Yoğunluğundan Kurtulacak

Bursa Akıllı Kavşaklarla Trafik Yoğunluğundan Kurtulacak

11 dakika önce

Göreve geldiği günden bugüne yaptığı 18 akıllı kavşak ile trafik yoğunluğunu yüzde 40 azaltarak Bursalılardan tam not alan Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni dönemde de planlanan 59 akıllı kavşakla, kesişen noktalardaki yoğunluğu tamamen...

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Göreve geldiği günden bugüne yaptığı 18 akıllı kavşak ile trafik yoğunluğunu yüzde 40 azaltarak Bursalılardan tam not alan Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni dönemde de planlanan 59 akıllı kavşakla, kesişen noktalardaki yoğunluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bursa'da ulaşımın kesintisiz hale getirilmesine yönelik master planlarla vatandaşın beğenisini kazanan Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, göreve geldiğinde hayata geçirdiği akıllı kavşak ve şerit genişletme çalışmaları yeni dönemde de devam edecek. Şu ana kadar 18 kavşakta kullanılan akıllı kavşak sistemi, yeni dönemle birlikte 59 kavşakta da hizmete girecek. Trafik sorununu 2 sene içerisinde Bursa'nın sorunu olmaktan çıkarmaya kararlı olan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a merkezi hükümet tam destek veriyor.

İlk olarak Esentepe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, Otosansit, Korupark Emek ve Küçük Sanayi kavşaklarında uygulamaya alınan akıllı kavşak sistemine ek olarak geometrik düzenleme çalışmalarla birlikte şerit sayısı da artırıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla trafikteki yoğunluk yüzde 40 oranında azalma gösterirken, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Akıllı kavşakları Bursa'nın her yerinde hayata geçireceklerini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve gelir gelmez trafiğe güzel bir dokunuş yaparak Bursa'nın büyük çilesi olan kavşaklardaki yoğunluğu yüzde 40 oranında azalttı. Akıllı kavşak sistemini pek çok noktaya uygulamak amacıyla 59 adet kavşağı ele aldık. bu sistemlerle trafikteki yoğunluğu o bölgelerde de azaltacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde Yıldırım Metrosu öncelikli olarak merkezi hükumete ne görev düşüyorsa yapacaklarının sözünü verdi. Bizler de Bursa için canla başla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Bursa'yı vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği desteklerle birlikte ileriye taşıyacağız" dedi.

Milletvekili Kılıç, fabrika ve vatandaşlarla yaptığı ziyaretlerde ise vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, AK Parti, Bursa, Güncel
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