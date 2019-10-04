Bursa, “akıllı şehircilik” yatırımlarına odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Krallık Refah Fonu'nun destek verdiği "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı iki projesine 3.2 milyon pound hibe desteği kazandı.