Bursa, “akıllı şehircilik” yatırımlarına odaklandı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Krallık Refah Fonu'nun destek verdiği "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı iki projesine 3.2 milyon pound hibe desteği kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:46
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