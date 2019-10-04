Son Dakika Haberleri: Bursa, “akıllı şehircilik” yatırımlarına odaklandı
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Bursa, “akıllı şehircilik” yatırımlarına odaklandı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Krallık Refah Fonu'nun destek verdiği "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı iki projesine 3.2 milyon pound hibe desteği kazandı.

Bursa, “akıllı şehircilik” yatırımlarına odaklandı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Krallık Refah Fonu'nun destek verdiği "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı iki projesine 3.2 milyon pound hibe desteği kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Krallık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:46 
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