Bursa akşener: sesinizi meclise götürmek için çalışma yapıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa akşener: sesinizi meclise götürmek için çalışma yapıyoruz - Son Dakika

Bursa akşener: sesinizi meclise götürmek için çalışma yapıyoruz

6 saat önce

Akşener: Sesinizi meclise götürmek için çalışma yapıyoruzİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener: Sesinizi meclise götürmek için çalışma yapıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, seçim dönemi dışında da esnafı dinleyip, oy kaygısı taşımadan, halkın beklentilerini TBMM'ye taşımak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kestel ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha Sonra Gürsu ilçesine geçen Akşener, buradaki esnaf ziyaretinin ardından CHP Gürsu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinin ilçe başkanlığında bulunanlara hitap eden Akşener, esnaf, emekli, işçi, memur, çiftçi ve köylünün sorunlarını konuşmak için farklı şehirleri gezip, bir araya geldiklerini söyledi.

'ESNAFIMIZIN DERTLERİNİ SALI GÜNKÜ KONUŞMAMDA DİLE GETİRECEĞİM'

Siyasiler için seçmenin velinimet olduğunu ifade eden Akşener, "Sizlerin derdini konuşamıyoruz çünkü değerler üzerinde, 'o ona bunu demiş, şu şuna şunu demiş' üzerinden bir politik dönem geçiriyoruz. Bütün siyasiler için seçmen bir velinimettir. Bunu yeniden canlandırmak, sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdik ve şehirlerimizde, ilçeleri geziyoruz. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp, TBMM'ye götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum o nedenle buradayız. Esnafımızı dinledik. Esnafımızın dertlerini salı günü konuşmamda dile getireceğim, iktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin, emeklilikte yaşa takılanların ve atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Salı günkü konuşmamın içine koyacağım" diye konuştu.

Daha sonra Kestel'deki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akşener, işçiler ile öğle yemeği yedi.

Bursa akşener: sesinizi meclise götürmek için çalışma yapıyoruz

Meral Akşener, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:03 Kaynak: DHA
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