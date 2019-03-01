Son Dakika Haberleri: Bursa Akü Hırsızlığı Kamerada

Bursa Akü Hırsızlığı Kamerada

34 dakika önce

Akü hırsızlığı kameradaBursa'da, otomobil tamircisinin dükkanından akü çalan T.A. (24), polis ekiplerince yakalandı.

Akü hırsızlığı kamerada

Bursa'da, otomobil tamircisinin dükkanından akü çalan T.A. (24), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Hacıilyas Mahallesi'ndeki otomobil tamircisinin dükkanından akü çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızın T.A. olduğunu ve yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. T.A., gözaltına alınırken, akü ise iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyette sorgulanan T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde T.A.'nın, iş yerinin önüne gelip, etrafı kontrol ettikten sonra aküyü çalarak, bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:34 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi

Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Akü Hırsızlığı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]