BURSA Alabora olan tekne ve beraberindeki 3 kişi kurtarıldı Kurtarılma anları kamerada - Son Dakika

Alabora olan tekne ve beraberindeki 3 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları kamerada

Bursa'nın Gemlik açıklarında alabora olan tekne ve teknedeki 3 kişi, belediyede görevli cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Gemlik ilçesi, Kumla Mahallesi'ndeki sahil bölgesi açıklarında bir tekne, dalgalar nedeniyle sallanmaya başladı. Bunun üzerine teknedeki 3 kişi atlayarak, yardım istedi. Harekete geçen Gemlik Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekibi ise teknenin yanına ulaştı. 3 kişiyi kurtaran cankurtaran ekipleri, tekneyi de bağladıkları halat ile birlikte kıyıya doğru çekti. Teknedekilerin kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.