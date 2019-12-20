Bursa alevlerin içinden itfaiye erleri kurtardı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa alevlerin içinden itfaiye erleri kurtardı-ek - Son Dakika

Bursa alevlerin içinden itfaiye erleri kurtardı-ek

6 saat önce

BURSA Alevlerin içinden itfaiye erleri kurtardı-EK.

BURSA Alevlerin içinden itfaiye erleri kurtardı-EK

Bursa alevlerin içinden itfaiye erleri kurtardı-ek

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
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