Bursa Ali Özkan 'Amacımız Benzersiz Bir Kent Oluşturmak

Ali Özkan 'Amacımız benzersiz bir kent oluşturmak'Karacabey'de, Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Ali Özkan 'Amacımız benzersiz bir kent oluşturmak'



Karacabey'de, Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı, yoğun katılım ile gerçekleşti. Karacabey Belediye Başkanı ve Adayı Ali Özkan, Amacımız benzersiz bir kent oluşturmak dedi.



Karacabey Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısına, önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP Bursa il başkan yardımcıları, STK temsilcileri, AK Parti ve MHP üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hedeflerinin benzersiz bir kent oluşturmak olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı ve Adayı Ali Özkan Kentin orijinal dokusunu koruyarak yerinde geliştirmek, tarım alanındaki bilgi birikimini kullanarak ekolojik turizm bölgesine dönüşmek, eğitim faaliyetleri ile rol model oluşturacak bir altyapı kurmak, sanayi ve teknoloji altyapısını küresel standartlar çerçevesinde oturtarak marka kent haline dönüşmek, modern sanayicilik anlayışında çok popüler olan ve sanayiciliğe bakış açısını farklılaştıran Endüstri 4.0 uygulamalarında olduğu gibi belediyecilik anlayışında da Yaşam 2.0 konseptinde özel bir kent kültürü oluşturmak, hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda, uluslararası itibar gören, kent dinamiklerini harekete geçirmiş, marka değeri olan, sakinlerinin yaşamaktan gurur duyduğu, gelişmiş bir Karacabey vaat ediyoruz dedi.



'150 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI HEDEFLİYORUZ'



Özkan, Cumhurbaşkanımızın da örnek gösterdiği ve teknolojik dönüşüm açısından vizyon projelerden biri olan TEKNOSAB için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu proje ile Karacabey'deki nüfus yoğunluğu, ticari hayat artacak ve işsizlik son bulacak. Gençlerimiz için yeni istihdam imkanları oluşacak. Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak TEKNOSAB projesi kapsamında, 150 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Karacabey'i her yönüyle güzel günler bekliyor şeklinde konuştu.



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-Salondan detaylar



-Başkan Ali Özkan'ın konuşması



Haber-Kamera Yasin KESKİNBURSA,(DHA)



(Tür: Yurt)

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