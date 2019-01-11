Son Dakika Haberleri: Bursa Alkollü 3 Kardeş Birbirine Girdi; 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Bursa Alkollü 3 Kardeş Birbirine Girdi; 1 Yaralı, 2 Gözaltı

1 saat önce

Alkollü 3 kardeş birbirine girdi; 1 yaralı, 2 gözaltıBursa'da 3 kardeş evlerinin önünde bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Alkollü 3 kardeş birbirine girdi; 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da 3 kardeş evlerinin önünde bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tuğla ve sopaların kullanldığı kavganın ardından Oğuzhan T. (22) ve Vedat T.(30) gözaltına alınırken, Yunus Emre T. (25) hastaneye kaldırıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Demiryolu Caddesi'nde içki içtikleri öne sürülen Vedat T., Yunus Emre T. ve Oğuzhan T. isimli 3 kardeş, evlerinin önüne geldiklerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 3 kardeş arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabeyi Vedat T. ve kardeşi Oğuzhan T., Yunus Emre T.'yi tuğla, sopa ve yumruklarla darp etti. Gece saatlerinde kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Vedat T. ve Oğuzhan T.'yi gözaltına alırken, kavgada yaralan Yunus Emre T.'yi ise hastaneye götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
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