BURSA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, BETON BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARAÇTAN YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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BURSA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, BETON BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARAÇTAN YARA ALMADAN KURTULDU

10.10.2022 12:38

BURSA'da, Görkem Yağlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyere çarptıktan sonra takla attı.

BURSA'da, Görkem Yağlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Yağlı'nın 1.24 promil alkolü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi, Uludağ Üniversite Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversite 1. Cadde üzerinde Ziraat Fakültesi'nden Görükle istikametine giden Görkem Yağlı yönetimindeki 34 DYC 018 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıktı. Yağlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören üniversite güvenlik görevlileri Yağlı'nın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Görken Yağlı üniversite güvenlik görevlilerinin yardımıyla ters duran araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen ve durumu iyi olan Yağlı, hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekiplerinin kontrollerinde, Görkem Yağlı'nın 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, BETON BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATAN ARAÇTAN YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika

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