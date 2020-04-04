BURSA Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada - Son Dakika

Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada

Bursa'da kavşakta hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yan yatıp sürüklenen ambulansın şoförü yaralandı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Köklü Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ABB 717 plakalı ambulansa, kavşaktan geçerken hafif ticari araç çarptı. Yan yatıp, metrelerce sürüklenen ambulans, trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, içinde hastanın olmadığı ambulansın şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç, ambulansa yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans metrelerce sürükleniyor.