Bursa ampullerin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa ampullerin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bursa ampullerin içinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Ampullerin içinden uyuşturucu çıktıBURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Ampullerin içinden uyuşturucu çıktı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ampullerin içerisine saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 568 adet sentetik ecza tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ve satışa hazır halde paketlenip ampul içerisine konulan 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, A.E., Ö.B. ve İ.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa ampullerin içinden uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa ampullerin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]