Bursa Ampute Takımı Dostum Kampında

Belediye Başkanı Alper Taban'ın da ziyarette bulunduğu ve 28 Ekim Pazartesi itibarı ile yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursa Ampute Gücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcu, teknik heyet ve yönetici kadrosu, İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) ağırlanıyorlar.

İnegöl Belediyesi'nin parlayan yıldızlarından biri olan DOSTUM, doğanın ve sporseverlerin buluşması noktası durumunda. Adından sıkça söz ettirdiği etkinlikleri ve başarıları kadar, doğayla iç içe nezih bir mekanda, sonbaharın renkleri ile önemli misafirlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Pazartesi günü itibarı ile DOSTUM kampında ağırlanan Bursa Ampute Takımının dünkü ziyaretçisi Belediye Başkanı Alper Taban idi. Başkan Taban beraberindeki heyetle birlikte Bursa Ampute Gücü Spor Kulübü sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.

Bursa'da, vatani görevi yaparken bir uzuvlarını kaybeden, doğuştan engelleri olan, geçirdikleri trafik kazaları sonrasında kendilerini evlerine hapseden bireylerin spor yaparak hayatın içinde yer alması amacıyla kurulan spor kulübü Bursa Ampute Gücü Spor Kulübünü ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Taban, takıma tatlı ikramında bulunarak sezon öncesi başarı dileklerini iletti.