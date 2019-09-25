Bursa İl Dernekleri Federasyonunun (BİLDEF) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Bursa Anadolu Günleri" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılışı yapılan organizasyon, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılışta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültür temsilcilerini ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğunu belirtti.

Canbolat, şunları kaydetti:

"Bursa'mız göç alan şehirlerimizin başında gelmektedir. Hemşehri dernekleri, şehrin zorluklarını birlikte aşma ve şehre uyum sağlama yolunda önemli işlevler üstlenmektedir. Ülkenin dört bir yanından gelen hemşehrilerimiz kendi kültürlerine has örf ve adetlerini dernekler marifetiyle canlı tutmaktadır. BİLDEF çatısı altında toplanan derneklerimiz ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Anadolu Günleri de birlik ve beraberliğin en güzel meyvelerinden biridir. Anadolu Günleri, bir kültür festivali konumuna gelmiştir. Anadolu'nun birçok rengini barındıran bu organizasyonun birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize vermiş olduğu katkıya olan inancımız tamdır."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Anadolu'nun zenginliklerini Bursalılar ile buluşturduğu için BİLDEF'e teşekkür etti.

BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun ise büyük bir özveri ile hazırlandıkları organizasyonun kültürel buluşmaların yanında kendi ölçeğinde adeta bir turizm fuarı kimliğine büründüğüne dikkati çekti.

Ücretsiz olan bu etkinlik için aylar öncesinden hazırlandıklarını vurgulayan Dursun, "Bursalı hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelen misafirlerimiz 4. Bursa Anadolu Günleri'nde, Anadolu'nun yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folklorunu yakından deneyimleme fırsatı bulacak." ifadesini kullandı.

Açılışa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile katılımcı illerin temsilcileri ve dernek başkanları katıldı.