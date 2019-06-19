Bursa Anadolu Lisesinin mezuniyet töreni

Bursa
'nın köklü eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Lisesi
(BAL), 43'üncü dönem mezunlarını verdi.
Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet gecesinde konuşan Okul Müdürü
İsmet Aksu
, BAL ailesi olarak ülkesini ve milletini seven, gelecekte ülkenin kalkınması ve gelişmesi için alın teri dökecek gençleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin başarısında emeği olan öğretmen ve ailelerini tebrik etti.
Hafta sonu gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavına katılan öğrencilerinin büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirten Aksu, şunları kaydetti:
"Bursa Anadolu Lisesinin 43'üncü dönem mezunları ile gurur duyuyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi unutmayalım ki 'Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getiren milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.' Sizler gayret ve çabalarınızla ülkemizin istikbali olacaksınız. Yorulmadan ve emek harcamadan elde edilen kazanç, bedel ödemeden elde edilen şöhret, hak edilmeden ulaşılan makam size başarı ve mutluluk getirmeyecektir. Kazanılan 1 liranın, bulunan 3 liradan daha değerli olduğunu unutmayalım. Hata yapmanın, hile yapmadan daha onurlu olduğunu bilelim. Başarı için ömrünün bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, başarısızlığın bedelini ömür boyu öderler. Bugün buradan yeni bir sayfa açmak üzere ayrılacak ve üst öğrenimlerle ülkemizin çeşitli yerlerinde çeşitli kademelerde görevler alacaksınız. Bütün ümidimiz sizlersiniz. Yolunuz, bahtınız açık olsun."
Gecede öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.
Okul puanında ilk üçe giren öğrenciler plaketle ödüllendirildi. Dönem birincisi Yeşim Sude Keçebaş okul yaş kütüğüne isim plaketini Basın İlan Kurumu
Bursa Müdürü Osman Başeğmez ile çaktı.
Mezuniyet töreni 265 öğrenci tarafından keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.