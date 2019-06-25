“Bursa, Anadolu’ya açılma stratejimizin önemli bir halkasıdır”
1 saat önce
Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un üçüncü seminerini Bursa'da gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:13
Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un üçüncü seminerini Bursa
'da gerçekleştiriyor.
Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı
Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor