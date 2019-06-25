Son Dakika Haberleri: “Bursa, Anadolu’ya açılma stratejimizin önemli bir halkasıdır”
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“Bursa, Anadolu’ya açılma stratejimizin önemli bir halkasıdır”

1 saat önce

Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un üçüncü seminerini Bursa'da gerçekleştiriyor.

“Bursa, Anadolu’ya açılma stratejimizin önemli bir halkasıdır”, System.String[]
Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un üçüncü seminerini Bursa'da gerçekleştiriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:13 
Bursa, Ekonomi
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