Bursa-Ankara Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
38 dakika önce
Bursa-Ankara kara yolunda bir tırın kayması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma kapandı.
Bursa- Ankara
kara yolunda bir tırın kayması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezitler mevkisinde bir tırın kayması sonucu Ankara istikametinde araç trafiği sağlanamıyor.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:59 Kaynak: AA
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