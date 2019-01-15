Son Dakika Haberleri: Bursa-Ankara Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Bursa-Ankara Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

38 dakika önce

Bursa-Ankara kara yolunda bir tırın kayması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma kapandı.

Bursa-Ankara Kara Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bursa- Ankara kara yolunda bir tırın kayması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezitler mevkisinde bir tırın kayması sonucu Ankara istikametinde araç trafiği sağlanamıyor.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Ankara, Bursa, Güncel
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