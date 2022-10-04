Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi

04.10.2022 22:48

Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa- Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü.

Kara yolunun Ümitalan mevkisinde Hamdullah Yavuz kontrolündeki 21 AAS 442 plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı.

Yangında tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle kara yolu tek taraflı trafiğe kapandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri uzun kuyrukların oluşmasını engellemek için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Tır, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı Son dakika haberleri... Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama Son dakika haberleri... Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama
Kaynak: AA

Hamdullah Yavuz, Ümitalan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 01:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement