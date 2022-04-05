Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı - Son Dakika
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Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı

05.04.2022 12:46
Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı

Bursa-Ankara kara yolunda, İnegöl ilçesinde bir tırdan suntaların yola saçılması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Bursa- Ankara kara yolunda, İnegöl ilçesinde bir tırdan suntaların yola saçılması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Mezitler mevkisinde seyreden Adem G. idaresindeki 50 ACJ 649 plakalı sunta yüklü tırın brandasının yırtılması sonucu kasadaki sunta levhalar yola saçıldı. Bu nedenle yolun Bursa istikameti trafiğe kapandı.

Bölgeye gelen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suntaları yol kenarına alıp kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

Suntaların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.

Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı
Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı
Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı

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İnegöl, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa-Ankara kara yolunda tırdan saçılan sunta levhalar trafiği aksattı - Son Dakika


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