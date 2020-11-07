Bursa-Ankara karayolunda feci kazada uzman çavuş ölümden döndü - Son Dakika

Bursa-Ankara karayolunda feci kazada uzman çavuş ölümden döndü

07.11.2020 14:56
Bursa-Ankara karayolunda feci kazada uzman çavuş ölümden döndü, System.String[]

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kaza kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana uçtu.

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kaza kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana uçtu. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan şahsın uzman çavuş olduğu ve Van'dan Bursa'ya izne geldiği öğrenildi.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemil Ö. idaresindeki 16 KPA 45 plakalı otomobil Ankara'dan Bursa'ya doğru seyir halindeyken arabanın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atıp yolun ağaçlık bölümüne uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobil ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Bursa-Ankara karayolunda feci kazada uzman çavuş ölümden döndü

Ankara, Bursa, Çavuş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa-Ankara karayolunda feci kazada uzman çavuş ölümden döndü - Son Dakika


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