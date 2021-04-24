Bursa-Ankara karayolunda hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa-Ankara karayolunda hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Öner K. (43) yönetimindeki 42 DBK 53 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Karşı yöne geçen tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Tırın dorsesindeki hurdalar yol kenarına saçıldı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinin 1 şeridi ulaşıma kapandı, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan tır, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çekicilerle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla inceleme başlattı. - BURSA

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